خالد الصاوي ينافس في رمضان بـ"أبيض غامق"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان خالد الصاوي عن عودته لمسلسلات شهر رمضان بعد غياب دام لسنوات من خلال عمل يحمل عنوان" أبيض غامق".

أوضح خالد الصاوي في حواره مع شيرين حمدي ببرنامج "On Set" أنه امتنع عن قضاء العطلات الصيفية خلال السنوات الأخيرة بسبب تأثيرها على فرصه في الحصول على أدوار مميزة.

ورفض الصاوي الكشف عن تفاصيل مسلسل "أبيض غامق" الذي يعود به

يذكر أن خالد الصاوي يعرض له حاليًا فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.