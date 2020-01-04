بالصور| رشا سامي العدل تكشف عن تعرضها لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: نشرت الفنانة رشا سامي العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورتين تكشف عن تهشم الجزء الأمامي من سيارتها بعد تعرضها لحادث. وكشفت رشا عن تواجدها في أحد مستشفيات السادس من أكتوبر، معلقة "قدر الله وما شاء فعل". يُذكر أن رشا سامي العدل شاركت مؤخرًا في العرض المسرحي "سيرة حب"، على خشبة مسرح البالون، إلى جوار: إيهاب فهمي ورحاب مطاوع، ومجدي صبحي، وأحمد الدمرداش، إخراج عادل عبده.

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