بالصور| بعد تعرضه لحادث.. أكمل: "معرفش طلعت سليم إزاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المطرب أكمل، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، عن تعرضه لحادث سير، خلال الساعات الماضية.

وشارك أكمل متابعيه وجمهوره بصور لسيارته التي تهشمت، وأخرى خلال تواجده في المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على عدم إصابته بكسور أو نزيف داخلي، وكتب في تعليقه عليها "قدر الله وما شاء فعل.. معرفش طلعت من الحادثة دي سليم إزاي، الحمد لله والشكر لله".

جدير بالذكر أن أكمل ابتعد عن الغناء بسبب أزمات إنتاجية، بسبب عقد الاحتكار، الأمر الذي جعله يعاني من حالة اكتئاب، وزاد وزنه لـ135 كيلو. من بين أغانيه: "هيموت"، "أوصافها"، "أناني"، "إبعد عني".