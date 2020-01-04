تراند اليوم : إلغاء حبس سمية الخشاب بعد دفع مليون جنيهًا لطليقها

قضت محكمة مصرية، بقبول المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، وإلغاء الحكم الصادر ضدها في اتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، بانقضاء الدعوة الجنائية.
وكشف مصدر- حسب صدى البلد-، قيام سمية الخشاب عن طريق محاميها هشام تميم، بتسليم وكيل أحمد سعد، شيكا مصرفيا مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه، وتم التصالح.
وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهي القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.