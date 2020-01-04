تراند اليوم : احتجاجات لبنان تتسبب في إلغاء حفل "سيلين ديون"

ألغي حفل للفنانة العالمية "سيلين ديون" كان مقررًا في لبنان الصيف المقبل، وذلك على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وقالت لجنة مهرجانات "بيبلوس الدولية" في بيان عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "وبسبب الظروف الراهنة التي يمرّ فيها لبنان، أجمعت اللجنة وإدارة أعمال سيلين ديون وبحزن شديد على قرار إلغاء حفلها في 31 تموز (يوليو) المقبل في واجهة بيروت البحرية".

وقال مدير المهرجان ناجي باز: "قررنا إلغاء الحفلة لأن من المستحيل أن نقيم حدثًا موسيقيًا بهذه الضخامة في لبنان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد".

وكانت الصفحة الرسمية لمهرجانات "بيبلوس الدولية" نشرت في سبتمبر الماضي، إعلانًا ترويجيًا للحفل جاء فيه: "أراكم قريبًا في بيروت، سيلين"، فيما كان من المرجح أن يقام في عام 2020 ضمن جولتها العالمية.

