تراند اليوم : فنانة شهيرة تتستأصل رحمها بعد مشاكل صحية

أفادت وسائل إعلام سورية، أن الفنانة السورية صفاء سلطان أجرت عملية جراحية، وأنها حاليا في فترة نقاهة استعدادا للبدء بتصوير دورها في مسلسل “سوق النسوان”.

وبحسب الصحف أن سلطان عانت من مشكلة صحية تسببت بخضوعها لعملية استئصال رحم تجنبا لأي مشاكل صحية أكبر، وبالفعل أجرت سلطان العملية وهي حاليا بصحة جيدة وبفترة نقاهة.

وتستعد الفنانة صفاء سلطان لتصوير دورها في المسلسل الشامي “سوق النسوان” من إنتاج بسام الملا، ومن المقرر أن تجسد دور بطولة في العمل إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم بسام كوسا وسلوم حداد وعدد كبير من النجوم في العمل، والذي يتناول الحياة في مدينة دمشق في فترة الخمسينات على أن يعرض العمل بالموسم الرمضاني المقبل.

يُشار إلى أن سلطان كانت قد تعرضت لوعكة صحية شديدة في شهر يونيو الماضي أدخلت على إثرها للمستشفى ومكثت أسبوعا كاملا حتى تحسنت، ولم يتم الكشف فيما إذا كانت هذه العملية نتيجة للوعكة الصحية السابقة التي ألمت بها.