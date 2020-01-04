بالفيديو: ماذا قال أحمد سعد عن خطيبته الجديدة.. وهكذا علق على حكم حبس سمية الخشاب؟

حلّ الفنان أحمد سعد ضيفاً على برنامج “الجمعة في مصر”، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد على قناة mbc مصر، حيث كشف عن ارتباطه بفتاة، لكنه رفض أن يفصح عن أي تفاصيل حول هذه العلاقة الجديدة التي يتكتمها.

وقال: “أعيش حاليا قصة حب جديدة مع فتاة وأرفض الحديث عن أي تفاصيل أخري، سواء كانت من داخل الوسط الفني أم لا”.

وأضاف: “هذه المرة سأحيط حياتي بسياج من السرية حول هذه العلاقة العاطفية، حتى لا أتعرض لنفس الأزمات التي تعرضت لها في العام الماضي”.

وعن أزمته مع الفنانة سمية الخشاب بعد انفصالهما في نهاية العام الماضي، قال: “لا أعلم شيئاً عن فقدان سمية الخشاب لطحالها، وكل ما قالته غير صحيح”.

وأضاف قائلاً: “أنا اتربيت على احترام المرأة وتقديرها ونبذ العنف ضد أي إنسان، واذا شاهدت قطة تتعرض للضرب أشعر بحالة من الحزن وأنهار في البكاء”.