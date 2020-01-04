بالفيديو: إليسا تبكي على المسرح في الكويت.. والسبب هذه الأغنية

تألقت النجمة اللبنانية يوم أمس في أولى حفلاتها للعام 2020 والتي أحيتها على أرض المعارض في الكويت بعد غياب 5 سنوات عنها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها النجمة وهي تؤدي أغانيها الشهيرة، ولكن اللافت للأمر كان ظهورها وهي تمسح دموعها أثناء غنائها أغنية “عكس اللي شايفينها”، بينما يسمع صوت الجمهور وهو يناديها بـ”قلبي” في محاولة لمواساتها.

كما ظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي تؤكد استقبال الجمهور الكويتي لها بحفاوة، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها يظهر فيه الجمهور العريض الذي جاء لمتابعة الحفل كما أظهرت تفاعل الجمهور معها في كل أغانيها، حيث علق أحدهم: “الجمهور من اول ما بدأ الحفل ولحد ما انتهت وهو ماخد دور الكورال في كل الأغاني”، ليتصدر اسمها الترند في الكويت والسعودية ولبنان.

واختارت إليسا أن تطل ببدلة من اللون الأبيض يميزها خط فضي على الأطراف، سبق أن ارتدتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم في إحدى مناسباتها، فيما اختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها كعادتها.

وتعبيرا عن فرحتها وسعادتها بتواجدها في الكويت بعد غياب استمر لخمس سنوات، توجهت إليسا بالشكر لجمهورها من خلال فيديو يختصر أبرز لحظات هذه الليلة علقت عليه: “شكرا الكويت استمتعت بالأداء أمام جمهور رائع. لا زلت أشعر بالطاقة الإيجابية”.

يشار إلى أن إليسا لم تقدم أي حفل في ليلة رأس السنة، وفضلت الاحتفال مع شقيقتها والأصدقاء على أن تستأنف حفلاتها بعد ذلك، ليكون حفل الكويت أول حفلاتها في العام الجديد 2020.