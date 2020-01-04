في حفل تكريمه.. هيئة الترفيه تفاجئ عبادي الجوهر بهدية فريدة من نوعها- فيديو

أهدت هيئة الترفيه عودّا من الخشب النادر و الذهب للفنان عبادي الجوهر وذلك في ليلة تكريمه التي ترفع شعار ”ليلة عباديات“.

وقال مقدمو الحفل – الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات شتاء الرياض – إن هذا العود مصنوع من نوع نادر جدًا من الأخشاب على مستوى العالم ومن تصميم إليا خوري ومن ماركة فارو ترونز.

وأضاف مقدمو الحفل إن العود به إكسسوارات من الذهب الخالص عيار 21 لأنه سيهدى إلى شخص من ذهب ومدون عليه كلمة ”عبادي“ بالذهب.

وأشاروا إلى أن هذا العود استغرق عمل 16 ساعة يوميًا على مدار أسبوعين بالنسبة للإكسسوارات فقط وأنه قطعة فريدة من نوعها صُنعت مخصوصًا لـ“أبو سارة“.