الفنانة نيللي تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد: كيف ظهرت في عمر الـ 71

ظهرت الفنانة الكبيرة نيللى في إطلالة جديدة احتفالا بعيد ميلادها حيث ولدت في الثالث من يناير عام 1949.
ويبلغ عمر نيللي حاليا 71 عاما وبدأت مشوارها الفني في سن صغيرة فكانت موهبتها الفذة تنذر بقدوم نجمة كبيرة تخطف الأضواء.
ونشرت الإعلامية بوسي شلبى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة الفنانة نيللى، لتهنئتها بعيد ميلادها.
وتألقت نيللى بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار، بفستان باللون النبيتى، واعتمدت علي وضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وترك شعرها الأشقر.
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