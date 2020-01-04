كشفت الفنانة البحرينية، ريم أرحمة، أن السباب الذي تتعرض له كما الكثير من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، يجعلهم يجنون الكثير من الأموال.
وقالت ريم أرحمة في مقطع فيديو، أن الكثير من المشاهير يستفزون المتابعين ويدفعونهم إلى شتمهم ويجنون المال بسبب ذلك؛ ليشاركها بعض المتابعين الرأي قائلين أن بعض الفنانين يستغلون ردود أفعال المتابعين؛ بينما اعتبرها آخرون أنها تجذب الأنظار فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ريم أرحمة: المشاهير يكسبون الأموال من شتائمكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.