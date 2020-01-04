بالفيديو.. ريم أرحمة: المشاهير يكسبون الأموال من شتائمكم

كشفت الفنانة البحرينية، ريم أرحمة، أن السباب الذي تتعرض له كما الكثير من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، يجعلهم يجنون الكثير من الأموال.

وقالت ريم أرحمة في مقطع فيديو، أن الكثير من المشاهير يستفزون المتابعين ويدفعونهم إلى شتمهم ويجنون المال بسبب ذلك؛ ليشاركها بعض المتابعين الرأي قائلين أن بعض الفنانين يستغلون ردود أفعال المتابعين؛ بينما اعتبرها آخرون أنها تجذب الأنظار فقط.