الليلة.. انطلاق أولى حلقات الموسم الثالث من The voice kids

تنطلق مساء اليوم، السبت، أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج "The voice kids"، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج بمرحلة "الصوت بس"، وذلك في

تمام الساعة الثامنة مساء على قناة mbc مصر.

ويشار إلى أن تضم لجنة تحكيم الموسم الجديد من

البرنامج كل من المطرب محمد حماقي، المطرب عاصي الحلاني، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم.

ويذكر أن كان حَذوَ كل من الفائزَيْن بالموسميْن الأول والثاني: لين الحايك من لبنان، وحمزة لبيض من المغرب.