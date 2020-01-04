نيرة شريف تنضم إلى برنامج يلا أونلاين على نغم إف إم

انضمت الإعلامية نيرة شريف إلى فريق برنامج "يلا أونلاين" الذي يقدمه كل من: هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوي، ويذاع عبر محطة " نغم إف إم" 105.3 إحدى محطات راديو النيل، ومن المقرر أن غداً الأحد أولى حلقاتها مع فريقعمل البرنامج.
يعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعي متخصص في الاتصالات والتكنولوجيا، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوي ويذاع يومي الأحد والخميس من 12 إلى 1 ظهرا عبر إذاعةنغم إف إم، برعاية WE وجوميا، ومن إنتاج شركة POD الوكيل الحصري لمحطات راديو النيل.
كما تقدم نيرة شريف أيضاً برنامج بنكنوت وهو برنامج اقتصادى بالمشاركة مع أحمد يعقوب يوم الثلاثاء من الساعه 12 ظهراً إلى 1 ظهراً الجدير بالذكر أن آخر برنامج لنيره شريف هو برنامج فوتها وعديها على نغم FM 105.3
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