طرح رسائل لصاحب المعطف الأزرق للكاتب إسلام عطية بمعرض الكتاب

يستعد الكاتب إسلام عطية، لطرح مجموعة قصصية تحمل اسم (رسائل لصاحب المعطف الأزرق)، وذلك بالدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقه يوم 22 يناير من الشهر الجاري.

يشار إلى أن المجموعة تتكون من ١٢ قصة مع اختلاف موضوعاتهم ولكن الفكرة واحدة فهي تتحدث عن أحلام الإنسان البسيط ومدي تأثيره في الكون، وذلك من

خلال طرح سؤال "ماذا لو" في كل قصة، بالإضافة إلى أن تعتمد القصص على النهايات المفتوحة.

يذكر أن آخر أعمال الكاتب إسلام عطية عدة مؤلفات مسرحية تم عرضها على خشبة الهوسابير منها "سيد هذه الأرض، الميراث، المخطوطة".