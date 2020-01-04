كاميرون دياز تستقبل مولودتها الأولى بعد 5 سنوات من الزواج.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد 5 سنوات من زواجها من النجم ​بنجي مادن​، فاجأت النجمة ​كاميرون دياز​ محبيها بإعلانها إستقبالها هي وزوجها، مولودتهما الأولى.

وقالت دياز في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي إنّ طفلتها "رادكس"، أسرت قلبها هي ووالدها، وأن حضورها أكمل عائلتهما.

كما وعدت دياز وزوجها أن يحافظا على خصوصية حياة طفلتهما "رادكس"، موضحين أنهما لن يشاركا أي صور أو تفاصيل عنها في المستقبل.

وكانت دياز وبنجي إحتفلا بزفافهما في كانون الثاني/يناير عام 2015، وعن زوجها صرّحت لمجلة "إنستايل"، أن "الزواج منه كان أفضل شيء حدث لي على الإطلاق، فهو الأفضل وأعظم إنسان، وهو شريكي العظيم".

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