صورة تجمع الملكة اليزابيث مع ورثة عرشها الثلاثة

ميرنا وليد - بيروت - صورة جديدة نشرها قصر بكنغهام البريطاني يوم أمس تظهر ​الملكة اليزابيث​ الثانية البالغة من العمر 93 عاماً مع ورثة عرشها الثلاثة الأول في قاعة القصر.

وتحديداً يظهر في الصورة الأمير تشارلز أمير ويلز ابن الملكة وهو الأاول على ترتيب وراثة العرش، وأيضاً دوق كامبريدج الأمير وليام اين تشارلز وهو الثاني على ترتيب وراثة العرش، والأمير جورج ابن وليام وهو الثالث على ترتيب وراثة العرش ويبلغ من العمر 6 سنوات.

واحتفلت الملكة إليزابيث ببداية عقد جديد بنشر هذه الصورة.

والتلقط الصورة عشية عيد الميلاد المجيد عشية المصور رونالد مكيني، وبالتالي إنها الصورة الثالثة الرسمية في العائلة الملكة التي تضم أربعة أجيال من العائلة المالكة، وتم التقاط الصورة الثانية في العام 2016 بمناسبة عيد ميلاد الملكة التسعين، أما الصورة الأوالى فكانت عام 2013 في يوم عمادة الأمير جورج.