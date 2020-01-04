أسماء شريف منير تحسم الجدل حول حقيقة إنفصالها عن محمود حجازي - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حسمت الإعلامية المصرية ​أسماء شريف منير​الجدل، حول حقيقة إنفصالها عن زوجها الممثل المصري ​محمود حجازي​، وذلك عبر مقطع فيديو رومانسي نشرته في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه مع حجازي وبعض الأصدقاء، وهم يحتفلون برأس السنة الجديدة، موجهة المعايدة لمتابعيها وعائلتها وأصدقائها.

وبذلك تكون أسماء قد ردّت على كل الشائعات وتكهنات متابعيها، عن وجود خلافات بينها وبين حجازي.

وحتى تقفل باب أي شائعة جديدة عليها، كتبت أسماء تعقيباً على الفيديو، أن بطنها منتفخ بسبب القولون، وليس لحملها.

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