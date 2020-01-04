خاص الفن - فارس كرم يلغي حفله في قطر من اجل السعودية..وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - بعد الاتفاق الذي تم بين الفنان ​فارس كرم​ ومهرجان سوق واقف في قطر لإحياء حفل قريب نظرا للنجاح الذي حققه بالسنوات التي شارك بها بالمهرجان، كان قد تم الغاء الحفل بعد اعتذار فارس عن احيائه.وقد علم موقع الخليج 365 من بعض المصادر الخاصة ان اعتذار فارس عن الحفل حصل بعد طلب خاص من شركة روتانا السعودية التي ينتمي اليها والتي يعتبر واحد من ابرز الفنانين المنتمين اليها . ووفاء منه للشركة التي تنتج له اعماله وعلاقته القوية معها وافق على تقديم الاعتذار عن حفل بقطر قبل الاسبوع من وقته تقريبا ارضاء للشركة السعودية روتانا والتي على ما يبدو انها ارفقت طلبها منه بتقديم عرض افضل لحفل جديد بالسعودية.

وبطبيعة الحال يلجأ الفنان بشكل عام الى العرض الافضل بالنسبة له والذي يضمن له حقوقه ومصالحه الفنية التي يقدم فيها صوته للجمهور .



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