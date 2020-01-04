بعد رحيل نجوى قاسم.. الموت يغيّب إعلامياً عربياً شهيراً

ميرنا وليد - بيروت - توفي الإعلامي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق ​نجيب الزامل​، صباح اليوم، بشكل مفاجئ.

وأوضح إمام مسجد الراجحي في مكة المكرمة عبد العزيز الأحمد سبب وفاة الزامل، قائلاً في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "توفي الأخ العزيز أبو يوسف نجيب الزامل، صباح اليوم، في ماليزيا وهو في رحلة عائلية بعد معاناة مع مرض الكلى، ومع علمي بحقيقة الرحيل، لكن فقد هذه القامة الإيجابية العاملة الباذلة كبير، واسأل الله له الرحمة، والمغفرة، والفردوس الأعلى، وأن يجبر مصابنا وأهله وأحبابه ويعوضنا خيرًا".

وقد أكد شقيق الزامل محمد، نبأ الوفاة، فقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، انتقل إلى رحمة الله تعالى غالينا وحبيبنا وأخونا ‫نجيب عبدالرحمن الزامل، اللهم صبّر والدته وصبرنا وكل محبيه، والحمد لله رب العالمين".

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