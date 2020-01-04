كنزة مرسلي تستعد لطرح أغنية صورتها في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة الجزائرية ​كنزة مرسلي​ لطرح أول إنتاجاتها الغنائية للعام الجديد 2020.

في هذا السياق، تواجدت كنزة مرسلي مؤخراً في لبنان حيث صورت أغنيتها الجديدة مع المخرج اللبناني عادل سرحان، واستغرق التصوير مدة يومين في أجواء باردة شهدها لبنان.

وتحمل الأغنية اللهجة الجزائرية حيث تُعيد كنزة مرسلي تجربة الغناء باللهجة الجزائرية، والأغنية من كلمات وألحان ربيع كاسطور وتوزيع ياسين موزارت، وسوف تشكل مُفاجأة للجمهور الجزائري.

ومن المُقرر صدور الأغنية حيث يعمل عادل سرحان على الإنتهاء من عملية المونتاج.

موقعنا تواجد خلال تصوير الكليب وعاد بتقرير من الكواليس ومقابلات وسنعرض التفاصيل قريباً.

تستعد الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي لطرح أول إنتاجاتها الغنائية للعام الجديد 2020.

في هذا السياق، تواجدت كنزة مرسلي مؤخراً في لبنان حيث صورت أغنيتها الجديدة مع المخرج اللبناني عادل سرحان، واستغرق التصوير مدة يومين في أجواء باردة شهدها لبنان.

وتحمل الأغنية اللهجة الجزائرية حيث تُعيد كنزة مرسلي تجربة الغناء باللهجة الجزائرية، والأغنية من كلمات وألحان ربيع كاسطور وتوزيع ياسين موزارت، وسوف تشكل مُفاجأة للجمهور الجزائري.

ومن المُقرر صدور الأغنية حيث يعمل عادل سرحان على الإنتهاء من عملية المونتاج.

موقعنا تواجد خلال تصوير الكليب وعاد بتقرير من الكواليس ومقابلات وسنعرض التفاصيل قريباً.

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