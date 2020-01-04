ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الممثل الإيراني ​عقيل الرئيسي​ وزوجته الممثلة الكويتية ​فرح الهادي​ متابعيهما، بإقامة حفل زفاف ثالث لهما، كعادتهما كل عام.

ونشرت الهادي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها مع الرئيسي من الحفل، والذي تألقت فيه بفستان زفاف بسيط، مع قصة شعر مميزة، وماكياج قوي، بينما أطل زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة.

الهادي والرئيسي خضعا لجلسة تصوير رومانسية، كشفت عن قوة حبهما لبعضهما، كما ظهرا في بعض الصور وهما يحملان كلبيهما.

وعلّقت الهادي على الصور، قائلة: "عيد زواج ثاني سعيد يا حبيبي.. أتمنى أن يكون عامنا الثالث مليء بالحب والمرح والنجاح".

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثالثة.. عقيل الرئيسي وفرح الهادي يحتفلان بزفافهما - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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