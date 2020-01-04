جاستين بيبر يطرح أول أغنية سينغل له منذ أربعة أعوام

ميرنا وليد - بيروت - طرح النجم العالمي ​جاستين بيبر​ البالغ من العمر 25 عاماً أول أغنية سينغل له منذ أربعة أعوام يوم أمس.

وتحمل الأغنية إسم "yummy" وهي تعني بالعربية "لذيذ" وهي تكريما لزوجته هايلي بالدوين التي عاد لها بعد انفصال في العام الماضي.

وكان قد قال بيبر لمحبيه الشهر الماضي إنه سيطلق خامس ألبوم له في 2020 وسيكون الأول منذ ألبومه الأخير "Purpose" في 2015.

وبالتالي يستهل بيبر من خلال الأغنية عودته إلى الغناء التي تشهد إطلاق ألبومه الجديد والقيام بجولة وبطولة سلسلة وثائقية هذا العام.

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