أوكا وأورتيغا يطرحان: "إصحي يا منطقة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اصدر الفنانان المصريان ​أوكا وأورتيغا​أغنية جديدة بعنوان "​إصحي يا منطقة​"، والتي تتحدث عن المشكلات التي تحصل بسبب تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات أوكا وعلي، ألحان أورتيغا، هندسة صوت أسامة طاهر.

الجدير ذكره ان الثنائي كانا قد اعلنا مؤخرا انهما يستعدان لتقديم مسلسل مكون من ثلاثين حلقة عن رحلة وصولهما إلى الشهرة في عالم أغاني المهرجانات بداية من استوديو المطرية، ويتضمن المسلسل كواليس ومواقف رصدت لهما خلال مسيرتهما الغنائية الطويلة.

وبحسب المعلومات المتداولة، قرر أوكا وأورتيغا إنتاج المسلسل من أموالهما الخاصة، على ان يتم طرحه مع بداية شهر كانون الثاني / يناير من العام المقبل.

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