محكمة مصرية تلغي حكم سجن سمية الخشاب

ميرنا وليد - بيروت - في تطور جديد في القضية التي رفعها ضدها طليقها الفنان المصري ​أحمد سعد​، ألغت محكمة مصرية الحكم الصادر بحق الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ بالحبس 3 سنوات ودفع غرامة 50 ألف جنيه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه.

وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية، بعد تصالح سمية الخشاب مع أحمد سعد، ما دفع المحكمة إلى إلغاء الحكم.

وعلق أحمد سعد على القرار القضائي حيث كتب : "رغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر أوضّح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوسٍ راضية".

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