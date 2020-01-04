تراند اليوم : أزمة صحية تفقدها جنينها .. مي حلمي تتعرض للإجهاض-تفاصيل

كشف الفنان محمد رشاد عن خضوع زوجته مي حلمي لعملية إجهاض بعد مرورها بأزمة صحية مؤخرا.

وعبر حسابه الشخصي على موقع Facebook، شارك محمد رشاد جمهوره بصورة تجمعه بزوجته معلنا إجهاضها وقال “ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة”.

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مي حلمي نقلت مؤخرا لإحدى المستشفيات وطالب محمد رشاد جمهوره بالدعاء لها بأن تجتاز أزمتها الصحية.

يذكر أن أحمد رشاد، ومي حلمي، كانا قد احتفلا بزفافهما يوم 23 مارس 2019 في سرية تامة، وبعيدا عن ‏وسائل الإعلام، ولم ‏يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط، وكان الزفاف مفاجأة ‏لجمهورهما، نظرًا لإلغاء حفل الزفاف الأول ‏بسبب مشاكل بين العائلتين قبل ساعات من إقامته. ‏