تراند اليوم : شوية صيع متربوش.. رد عنيف من شيرين رضا علي حادثة فتاة المنصورة

نشرت الفنانة شيرين رضا، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، علقت عبرها على واقعة التحرش الجماعي بفتاة المنصورة الشهيرة، التي أثارت ضجة مؤخرًا.

وكتبت شيرين رضا في تغريدتها قائلة: «#فتاه_المنصوره شوية عيال صيع متربوش خالص، قتلوا الرجولة والشهامة والجدعنة بفعل فاضح في طريق عام!! أقصي العقوبة لن تغفر هذا الجرم ولن تشفي غليل الناس، لذلك يجب على الدولة ايجاد حل رادع لان بناتنا في خطر حقيقي».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو ذكروا أن الواقعة كانت في منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، وإن الفتاة تعرضت للتحرش وسط الشارع على يد عدد كبير من الشباب، وإنها كانت تسير في الشارع مع شاب وفتاة أخرى، وكانت ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، وفوجئت بشباب يتحرشون بها.

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وتم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، وتم تحديد شخصية المجني عليها تبين أنها طالبة بجامعة المنصورة – 20 سنة- مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها- 20 سنة- ، وقررت الأولى أثناء سيرهما بشارع الجمهورية تعرض لها بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهما بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة في محاولة منعهم الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة كما تم التوصل إلى الفتاة الأخرى.

وتوصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين وهم 7 بينهم 4 طلاب- 18 سنة- وطالب- 20سنة- وماسح أحذية – 20 سنة -، بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة.