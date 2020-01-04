زوجة الفنان ” المنتصر بالله ” تناشد اصدقائه بالسؤال عليه : ” محدش من زملائه بيزوره “

كتب امير فتحي في السبت 4 يناير 2020 03:53 مساءً - أجرت الإعلامية ” بسمة وهبة ” مداخلة هاتفية في برنامجها ” كل يوم ” المذاع على قناة ” ON E ” مع زوجة الفنان المصري ” المنتصر بالله ” للاطمئنان عن وضعه الصحي .

وقالت السيدة ” عزيزة كساب ” أن زوجها المنتصر بالله يتمتع بصحة جيدة وحالته أفضل بكثير في الوقت الحالي .. وإنه يقضي جميع أوقاته مع أحفاده وإنه سعيد في حياته .

وأشارت إلى أن هناك عددا من النجوم الذين يتواصلون معه بشكل دائم مثل الفنانة شويكار والفنانة رجاء الجداوي والفنانة نادية لطفي قائلة : ” فيه بعض الأصدقاء ما زالوا صاينين العشرة ” .

أما بالنسبة لزيارته فقالت إنه لا أحد يزوره من زملائه الممثلين ولكنه يقدر ظروف الآخرين .

وأكدت أن ” أشرف زكي ” نقيب الممثلين يتحدث مع زوجها عبر الهاتف ويطمئن عليه من يوم لآخر وزوجته الفنانة روجينا أيضا .. وناشدت عزيزة كساب أصدقاء المنصر بالله كلا من أحمد بدير وصلاح عبدالله وأحمد آدم لزيارته لأجل راحة نفسيته قائلة : ” أنا بطلبهم ليه بسبب أنه يسمع صوتهم لأنه بيبقى مبسوط بيهم ” .

Advertisements

وطلبت بسمة وهبة من زوجة الفنان المنتصر بالله أن تقوم بزيارته .. إلا إنها قالت أن الأطباء منعوا عنه الزيارة في الوقت الحالي .

ووجهت بسمة وهبة إلى الفنان المنتصر بالله رسالة عبر الهاتف قائلة : ” إحنا بنحبك وأنت أمتعتنا لسنين كتير .. شكرا ليك ” .