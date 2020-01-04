سمية الخشاب تدفع مليون جنيه لطليقها لتنجو من السجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح الدقي، بإلغاء الحكم الصادر ضد الفنانة المصرية سمية الخشاب، وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية، وذلك في قضية اتهامها بتوقيع شيك بدون رصيد لصالح طليقها الفنان أحمد سعد.

وكشفت مصادر صحفية أن سمية الخشاب قامت عن طريق محاميها بتسليم محامي أحمد سعد شيك مصرفي مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه، وهو ما دعا المحكمه إلى إلغاء الحكم الصادر بحبسها لمدة 3 سنوات في جنحة شيك بدون رصيد، بحسب جريدة الوطن.

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وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت غيابيا بحبس سمية الخشاب لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، والتي أقامها ضدها أحمد سعد، وقررت المحكمة إلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، فتقدمت الفنانة بمعارضة على الحكم.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب كانت قد علقت على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات، وقالت إنها لن تترك حقها أبدًا، وأنها تسامحت كثيرًا في حقها، ولكنها لن تتهاون بعد الآن، وستحصل على كل حقوقها وبالقانون.

وأضافت أن أحمد سعد اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرا لعدم قدرته على دفعها، وبناء عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة، وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ونظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك، إلا أنه استغل غيابها ليحصل على حكم غيابى رغم اتفاقها معه، وهو ما تسبب فى عدم ذهاب محاميها للجلسة، وبالتالى حصل على الحكم.