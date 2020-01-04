بحضور والدتها وخالتها وشقيقتها.. زينة تحتفل بفيلم «الفلوس».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت الفنانة المصرية زينة عرضًا خاصًا لفيلمها الجديد «الفلوس»، والذي تشارك بطولته الفنان تامر حسني وخالد الصاوي.

العرض شهد حضور والدتها وشقيقها وخالتها، وعدد آخر من أقاربها، فضلا عن وجود الفنانة إنجي وجدان والفنان طارق صبري.

زينة ارتدت ملابس بسيطة يغلب عليها اللون الأسود، وبدت في قمة سعادتها برفقة عائلتها، وتلقت التهاني من قبل الحضور على نجاح الفيلم.

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«الفلوس” من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

تدور أحداث الفيلم حول “سيف”، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية “حلا”، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

تامر حسني تحدث عن مشاركة الفنانة زينة معه في الفيلم قال خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “زينة فيه بينا أفلام كتير ناجحة وإحنا أصدقاء طول العمر، وزينة عاملة دور حلو بحييها عليه، وطالعة مختلفة جدًا، وإن شاء الله تلاقي ردود أفعال إيجابية كبيرة جدًا».

وعن اكتفائه بتقديم أغنية واحدة فقط خلال احداث الفيلم قال: “الفيلم ده أنا عامل فيه حاجة أول مرة أقدمها عامة ولذلك لا أريد الاقتراب ناحية الغناء بالعكس وأنا أعمل كنت عايز أنسيك أنني مغني».