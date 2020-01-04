ظهور نادر لشقيقة حسن الرداد مع إيمي سمير غانم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إيمي ظهرت في الصورة برفقة شقيقة زوجها الفنان حسن الرداد، وكتبت معلقة: «مع نيبال الرداد»، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجمهور، كما أشاد الجمهور بحجاب شقيقة حسن الرداد.

حسن الرداد نشر صور له مع شقيقته المحجبة أكثر من مرة، وعبر عن علاقته القوية مع شقيقته.

إيمي سمير غانم تعيش حياة زوجية مستقرة مع الفنان حسن الرداد، وارتبط بها منذ سنوات، وترددت عدد من الشائعات حول حملها ولكنها نفتها جميعها.

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الفنانة الشابة أشارت إلى أنها عندما كانت في شهر العسل طلبت الطلاق من زوجها حسن الرداد، أثناء سفرهما على الطائرة.

أما عن سبب طلبها للطلاق قالت إيمي، خلال استضافتها مع زوجها حسن الرداد في برنامج “توأم روحي” تقديم الإعلامي نيشان، إنها تعاني من فوبيا شديدة من ركوب الطائرة، لذلك تحرص دائمًا على الالتزام بكافة تعليمات الأمان ووضع الحزام قبل الإقلاع، وقراءة القرآن.

إيمي أشارت إلى أن حسن قان بتخويفها مما أثار عصبيتها، وجعلها تطلب الطلاق لأنها شعرت أنه لا يعاملها كما ينبغي.

الفنانة المصرية احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، في حفل خاص وتمنت لها السعادة والنجاح.

دنيا شاركت جمهورها بصور من الحفل، على حسابها الخاص على “انستجرام”، ووجهت الشكر لشقيقتها بقولها: “بحبك جدا يا شقيقتي الغالية وطفلتي الصغيرة ربنا يخليكي ليا إيمي سمير غانم».