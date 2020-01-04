مروة ناجي تغني كوكب الشرق في قصر المانسترلي

تحيي الفنانة مروة ناجي يوم الخميس، الموافق في 23 كانون الثاني/يناير الجاري حفلاً فنياً بقصر المانسترلى (متحف أم كلثوم) المركز الدولي للفنون والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك على غرار حفلات كوكب الشرق أم كلثوم، حيث تقدم الفنانة مروة ناجي برفقة فرقتها الموسيقية وبقيادة المايسترو د. علاء ياسين مجموعة من أروع أغاني كوكب الشرق وأهم ملحنين العصر الذهبي للموسيقى المصرية أمثال: محمد القصبجي، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي وغيرهم. هذا ويقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

آخر اعمال مروى ناجي فيديو كليب أغنية “حبيت من قلبي”، كلمات والحان محمد رفاعي، توزيع عادل عايش، أما الفيديو كليب حمل توقيع المخرج فادي حداد، ومن انتاج شركة “لايف ستايلز ستديوز”.