لقاء سويدان: ابنتي دعمتني بقرار اعتزالي الفن.. وأشرف زكي أهانني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنانة المصرية لقاء سويدان اتخذت قرارا بعدم العدول عن قرارها بشأن إعلان اعتزالها الفن نهائيا، رغم أن بعض الفنانين يتخذ قرارا مثل هذا بشكل متسرع وما أن تتباين ردود الأفعال تجاهه حتى يتم التراجع إلا أن "لقاء" أعادت تأكيدها على أن القرار لا رجعة فيه.

وقالت لقاء سويدان في تصريحات تلفزيونية لها إنها تفكر في اتخاذ هذا القرار منذ عام كامل وفي كل مرة تقرر إعلانه تتراجع حتى قررت إعلانه في الوقت المناسب، لافتة إلى أنها عملت في مجال الفن منذ سنوات طويلة تحت قيادة مخرجين كبار وخاضت في المسرح 21 عرضا وأكدت أنها تشبعت من الفن.

وأشارت "سويدان" إلى أن الوسط الفني يمر بأزمات منذ 3 سنوات وهي تخص الكتابة والإنتاج والأجور، لافتة إلى أنه من الصعوبة أن تجد عملا جيدا تختار الظهور فيه، مشيرة إلى أنها بدأت تنفيذ قرار الاعتزال بالاعتذار عن المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير".

واستطردت لقاء سويدان: "اعتذرت لظروف شخصية تمنعني من التواجد هذه الفترة في مصر"، مضيفة أن الفنان عندما يوضع في اختيار بين احترامه لنفسه وفنه وجمهوره ستختار احترامها لنفسها وفنها، مردفة: "لما أشوف حاجة مش عجباني مش هضطر أدخل فيها وهبعد".

وأوضحت لقاء سويدان أن رد فعل الجمهور على قرار اعتزالها أبهرها وأن هاتفها الخلوي لم يتوقف عن الاتصال وكذلك حديث الكثيرين معها عبر "الواتساب"، مبينة: "أشرف زكي بعتلي على الواتساب واتصل بيا على تليفوني وأهانني وتقبلت قوله لأنه أخي الكبير"، لافتة إلى أن ابنتها "جومانة" دعمتها كثيرا في قرار الاعتزال الذي قررته، وقالت لها: "أنا حاسة إن بقالك فترة مش مبسوطة ويارب ده يكون قرار يبسطك".

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واختتمت: "لن أتراجع حتى لو جاء لي بطولة مسلسل أو فيلم كنت بتمنى أعمله مش هعمله دلوقتي خلاص بقى ولا حاجة عاوزة أعيش حياتي الطبيعية كبني آدمة واحتمال أدخل مجال تاني جديد خالص عليا بعيد من الفن".

وكانت "فوشيا" قد علمت من مصدر مقرب من لقاء سويدان، كواليس القرار والسبب الحقيقي وراء إعلانها الاعتزال، وأن إحدى المدارس في مدينة دبي الإماراتية طلبت من نقابة المهن التمثيلية متمثلة في نقيب الفنان أشرف زكي ترشيح عدد من مدرسي المسرح لتدريس طلاب هناك.

وأضاف المصدر أن النقابة قامت بعمل دورة تدريبية للاختيار من بينهم، لافتا إلى أن لقاء سويدان شاركت في الدورة على مدار الشهرين الماضيين واجتازت الاختبارات، ورشحتها نقابة المهن التمثيلية لتكون من بين المسافرين لتدريس المسرح في إحدى مدارس دبي.

وأكد المصدر أن سفر لقاء سويدان سيكون مطلع يناير في عقد لمدة عامين قابل للتجديد، لافتا إلى أنها قررت الانتقال للعيش خارج مصر خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن لقاء سويدان كانت أعلنت اعتزال الفن يوم الـ 28 من ديسمبر الماضي وأرجعت السبب إلى عدم قدرتها على مسايرة التغيرات الجديدة التي تحدث في الوسط الفني وأنها كانت متأرجحة بين مبادئها وبين ما تؤمن به وأن المهنة لم تعد تحكمها الموهبة أو المعايير العادلة لكن أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم نفسه وفنه.