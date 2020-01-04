إلغاء حبس سمية الخشاب 3 سنوات في قضية "شيك أحمد سعد"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بإلغاء الحكم الصادر بحق الفنانة سمية الخشاب، بحبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك دون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد بعد التصالح بينهما.

كانت المحكمة قد قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيا لمدة 3 سنوات، فى اتهامها بجنحة تحرير شيك بدون رصيد، فى الدعوى التي أقامها طليقها الفنان أحمد سعد، وشمل الحكم إلزام الفنانة بدفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهي القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.

وعلقت النجمة سمية الخشاب - في وقت سابق- على الحكم الصادر ضدها، قائلة: "إذا صدر العيب من أهل العيب لا يصبح عيبا.. إنه لا يحترم الناس واتفاقاته وكلام الناس الكبيرة".

وبدأت المعركة القضائية بين سمية وسعد منذ مارس الماضي عقب إعلان انفصالهما بعد أقل من عام على زواجهما، بعدها توالت الاتهامات بين الطرفين حتى وصل الأمر لساحات القضاء.

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وقال سعد في أحد اللقاءات الإعلامية، إن طليقته سمية خدعته في معاملات مالية مرتبطة بشرائه لمنزل وسداد أقساطه.

وأكد سعد أنه عندما طلب نقل المنزل باسمه رفضت وتمسكت به وعندما قام بفتح حساب في البنك واستخراج دفتر شيكات خاص به لكي يتم تحويل باقي الشيكات باسمه وجد منها رفضا في نقل المنزل الى اسمه وأخبرته أنها ستعيد الأموال إليه التي دفعها وقامت بمنحه شيكا بربع المبلغ فقط وهو ما دفعه إلى اتخاذ القرار بالطلاق ومقاضاتها.

ومن جانب آخر انتهى الشاعر أحمد حسن راؤول، من كتابة الأغاني والأشعار الخاصة بمسرحية "يا تصيب يا تخيب" والتي ستعرض خلال أيام بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الأغنية الأولى استعراضية وهي افتتاحية المسرحية وستقوم بغنائها سمية الخشاب والمجموعة بشكل موسيقي مختلف.

ومسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم وسمية الخشاب وحجاج عبد العظيم وسامح حسين ومروة عبد المنعم وتأليف محمد نبوى وعلاء حسن ومن إخراج محسن رزق، وتسجل عودة التعاون بين أحمد آدم وسمية الخشاب بعد 17 عاما من عرض فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" الذى جمعهما للمرة الأولى.

كما تستعد الخشاب لـ"ديو" مع أحمد أدم بأسلوب كوميدي، والأغنية الأخيرة يشارك فيها جميع أبطال المسرحية ككل، والأغاني من ألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وتسجيل مينا سمير وميكس جورج يعقوب، ميوزيك بروديوسر دلال الخميسي.