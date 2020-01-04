شيرين رضا :"فى الجو البرد ده دعواتى وحبى وتقديرى لمن يحمونا على كل الحدود"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض مصر لموجة من الطقس السيئ هذه الأيام، إذ تقل درجات الحرارة بصورة كبيرة، وتزداد برودة الطقس بشكل كبير، إذ حذرت هيئة الأرصاد المصرية من تقلبات الطقس خلال هذا الأسبوع.

الفنانة شيرين رضا، علقت على برودة الطقس بشكل مختلف هذه المرة، إذ طالبت متابعيها، بالدعاء لأبطال القوات المسلحة، ووصفتهم بالأبطال المنسيين، وغردت عبر حسابها على تويتر :"فى الجو البرد ده دعواتى وحبى وتقديرى لمن يحمونا على كل الحدود، الأبطال المنسيين".



شيرين رضا

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وكانت الفنانة شيرين رضا، قد وجهت نداء إلى المسئولين للنظر فى إصدار قانون للرفق بالحيوان، وغردت شيرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" نداء إلى المسئولين برجاء النظر فى إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنسانى غايه فى الحساسية، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكى أو يعبر عن أوجاعه وألمه أو جوعه "

وكانت الفنانة شيرين رضا، قد الشهر الماضى، هجوما حادا على هيئة الطب البيطرى، ثم اعتذرت للهيئة لاحقا بعد هجومها الشديد عليهم وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إلى هيئة الطب البيطري: إذا وصف (جزارين النازية) جرح مشاعركم وآذاكم فأرجو قبول اعتذاري. ولكن... ؟

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم "الضيف"، بطولة الفيلم خالد الصاوى، أحمد مالك، جميلة عوض، فيما يشارك ماجد الكدوانى، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثى، كضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، كما حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة شرف فى فيلم " الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى.