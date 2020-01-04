شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب ضيف شرف في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف خلال أحداث مسلسل "الاختيار" للنجم أميركرارة، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، حيث يواصل أميرتصوير المشاهد فى منطقة المنصورية وتجمع بينه وبين أحمد العوضى وأخرون من النجوم العمل من تأليف باهر دويداروإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجى، ويجسد كرارة في مسلسل "الإختيار" شخصية شهيد الصاعقة أحمد المنسي، ويشاركه البطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد وأخرون حيث يظهرمجموعة كبيرة من ضيوف الشرف خلال الأحداث.





ومن ناحية أخرى تبدأ قناة cbc عرض مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب، بداية من اليوم السبت، 4 يناير، حيث يعرض من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة الحادية عشرة في صباح اليوم التالي، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ودرامى حول قصة شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق أبو العلا، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

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وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدى دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير".

وعرض للنجم محمد رجب، فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "علامة استفهام" وعرض على قنوات الحياة، cbc ،ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرين.