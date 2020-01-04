شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت جانيت جاكسون بعيد ميلاد ابنها "عيسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعي دائما النجمة العالمية جانيت جاكسون أن تبعد أبنها " عيسي " عن أعين وسائل الأعلام بشتي الطرق، حتي عندما قررت جانيت البالغة من العمر ( 53 عاما ) أن تهنئ طفلها بعيد ميلاده كان من خلال صورتها هي متجاهله تماما الكشف عن صورة طفلها التي تمني الكثيرين رؤيته .

احتفلت جانيت جاكسون بعيد ميلاد ابنها الوحيد " عيسي " الثالث، و ذلك بنشرها علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الشهير " إنستجرام " صورتها و هي في الأشهر الأخيرة من الحمل و كأنه ممنوع أن تنشر صوره طفلها ، و علق جانيت علي الصورة فكتبت : " منذ 3 سنوات ، باركني الله في سن الخمسين واعطاني أعظم هدية، طفلي، عيد ميلاد سعيد حبيبي، ماما تحبك أكثر من أي شيء آخر في هذا العالم " .



بوست جانيت جاكسون

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و لاقت الصورة اعجاب قطاع كبير من محبي و معجبي جانيت جاكسون من مرتادي صفحتها التي تضم أكثر من 4 مليون شخص، حيث انهالت عبارات التهنئة بعيد ميلاد عيسي بكثافة وهوما لفت الأنظار، كما تم تداول الـ post بكثافة عبرمواقع التواصل الأجتماعي .

يذكر أن جانيت جاكسون كانت محط انتقاد الكثيرين في كل مرة تظهر فيها بتوقيع مصوري "البابارتزي " و ذلك بسبب إهمالها الشديد بنفسها و ذلك سواء في طريقة انتقائها لملابسها او تصفيفه شعرها التي يصفها الكثيرين بأنها مهلهلة، وذلك تحديدا بقعد انجاب طفلها عيسي من زوجها السابق الملياردير وسام المانع .