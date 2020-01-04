وفاة كاتب و إعلامي سعودي بارز بشكل مفاجئ في ماليزيا

كتب امير فتحي في السبت 4 يناير 2020 02:54 مساءً - توفى صباح اليوم السبت الكاتب والإعلامي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق ” نجيب الزامل ” بشكل مفاجئ .

حيث نشر شقيقه عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خبر الوفاة قائلا : ” إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .. انتقل إلى رحمة الله تعالى غالينا وحبيبنا وأخونا ‫نجيب عبدالرحمن الزامل .. اللهم صبر والدته وصبرنا وكل محبيه والحمد لله رب العالمين ” .

كما نشر ” عبد العزيز الأحمد ” إمام مسجد الراجحي في مكة المكرمة تغريدة له عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” موضحا فيها سبب وفاة الزامل فكتب : ” توفي الأخ العزيز أبو يوسف نجيب الزامل صباح اليوم في ماليزيا وهو في رحلة عائلية بعد معاناة مع مرض الكلى ” .

وتابع : ” ومع علمي بحقيقة الرحيل لكن فقد هذه القامة الإيجابية العاملة الباذلة كبير .. واسأل الله له الرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى وأن يجبر مصابنا وأهله وأحبابه ويعوضنا خيرا ” .

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وعلق ” بدر العساكر ” مدير مكتب ولي العهد السعودي سمو الأمير ” محمد بن سلمان ” على رحيل الزامل فقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الأخ الكبير ‫نجيب الزامل له صنائع من المعروف .. عرفته كريم نفس وصاحب عطاء .. من المؤلم أن أنعيه أو أكتب في غيابه عنه .. أتأمل أحاديثه ومقولاته وأعرف عمقها ” .

يذكر أن الإعلامي الراحل نجيب الزامل اشتهر بأعماله البارزة في المجال التطوعي ودعمه للمبدعين .. فيما تولى العديد من الأعمال الخيرية وأدار الكثير من مناشط الشباب .