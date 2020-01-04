ماهيرا خان تشيد بإصدار قانون خاص لمغتصبي الأطفال

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شكرت ممثلة بوليوود الباكستانية ماهيرا خان وزيرة حقوق الإنسان شيرين مزاري لبذل الجهود من أجل الموافقة على اصدار قانون من اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة، لمعاقبة مرتكبي الأطفال علنا ​​والذين يشاركون في اغتصاب الأطفال.

وجهت خان الشكر عبر تغريدة نشرتها على حسابها الشخصي بتويتر، قالت النجمة السينمائية ماهرة خان إنها ممتنة للغاية لشيرين مزاري، وزيرة حقوق الإنسان، على تجسيدها للقانون، الذي سيعمل على كبح الإيذاء الجنسي للأطفال في البلاد.

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كتبت: “شكرا لك على الرد.أيضا ينبغي اتخاذ مزيد من الإجراءات السريعة - ينبغي بذل المزيد من الجهود حول هذا الموضوع. يجب توجيه رسالة بصوت عال وواضح إلى هؤلاء المفترسين “.

قبل يوم واحد فقط، عردت شيرين مازاري، وزيرة حقوق الإنسان الفيدرالية، حول الموافقة على “مشروع قانون ” - كان المقصود منه معاقبة جميع المتحرشين بالأطفال علنًا، حتى ينتهي الاعتداء الجنسي على الأطفال.

بدأت هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من الحادث المفاجئ الذي تعرضت له فتاو تدعى زينب الأنصاري، وهي فتاة تبلغ من العمر ست سنوات اختطفت وتعرضتت للاغتصاب وقتلت في منطقة كاسور. وقد تسببت الحادثة المروعة بموجات من الغضب داخل وخارج العالم - تطالب “بعمل سريع وصارم” ضد المجرمين المتورطين في اغتصاب وقتل الأطفال الأبرياء.