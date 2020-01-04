كايلي جينر تمضي ليلة رأس السنة برفقة صديقاتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضى كل من نجمة تليفزيون الواقع الواقع كايلي جينر 22 عامًا وصديقها ترافيس سكوت Travis، عاما 27 عامًا، سهرة رأس السنة واحتفالات كل منهما منفصل عن الآخر.

فقد شوهدت جينر صاحبة امبراطورية مستحضرات التجميل وأصغر مليارديرة، برفقة عدد كبير من صديقاتها بأحد المطاعم وهي تستعد لبدء العام الجديد، وزرع القبلات على خدودهن، بحسب ما قاله مصدر لمجلة “بيبول.

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ويبدو أنها لم تعر ترافيس سكوت أي اهتمام، حيث تركته وحيدًا، قبل أن يتصل عليه صديقه المغني ويكند، ليدعوه إلى حفله الساهر الذي أقامه بمنزله في بيفرلي هيلز. وفي الوقت نفسه، اعترف ترافيس مؤخرا أن ابنته هي “أفضل صديق له”.

أوضح نجم الراب البالغ من العمر 27 عامًا - والذي لديه ابنته ستورمي 23 شهرًا - أنه “أفضل” كأب مما كان يتصور أنه سيكون. قال: “لقد أمضيت وقتًا مع أسرتي ومع ابنتي ستورمي. كونك أبيًا أفضل مما اعتقدت أنه سيكون.

وكان قد رحب الثنائي اللذان قيل إنهما انفصلا في وقت سابق من هذا العام، بابنتهما ستورمي في 1 فبراير 2018، وظهرت كايلي بصحبة ترافيس في آخر ظهور عام لهما معًا في العرض الأول لفيلم وثائقي من“Netflix”، “Look Mom I Fly، في أغسطس الماضي.