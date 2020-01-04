رامى مالك يشارك لأول مرة فى تقديم حفل جوائز جولدن جلوب

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يشارك النجم الأمريكي والمصري الأصل رامى مالك المتوج بجائزة الأوسكار، وجائزة الجولدن جلوب للعام الماضي 2019 فى تقديم حفل جوائز جولدن جلوب لهذا العام 2020.

وكانت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند قد طرحت الأفيش الخاص بالنجم رامى مالك الذى يشارك فى الجزء الجديد من فيلم no time to die.

ويجسد الممثل البريطاني دانيال كريج دور الجاسوس البريطاني جيمس بوند وظهر فى البرومو الرسمى وهو يتفادى الموت أثناء قيادته لموتوسكيل وهناك لقطة أظهرت النجم العالمي ذوي الأصول المصرية رامي مالك الذي يجسد دور الشرير، في الفيلم الذى يشارك به ضمن سلسلة جيمس بوند.

ويعرض الفيلم دانييل كريج في أدائه الخامس كعميل MI6 جيمس بوند، وهو من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، الذي شارك في كتابة السيناريو أيضا.

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ويعد ذلك الفيلم الـ25 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، والفيلم الخامس والأخير لـ دانيال كريج، والمقرر طرحه في ابريل 2020.

وكان النجم رامي مالك، قد خطف الأنظار اليه فى أحدث ظهور له مع حبيبته لوسى بوينتون أثناء حضورهما مباراة لكرة السلة بين فريقى واشنطن ويزاردز ولوس انجلوس ليكرز.

وجاء ظهور الثنائى العالمي فى بعض اللقطات الرومانسية رغم حرص رامى مالك على متابعة المباراة التى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

وعلى جانب أخر، كشف النجم والممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامى مالك، مؤخرا، فى حوار لجريدة “ميرور” البريطانية، عن أنه لم يكن ليقبل أن يلعب شخصية فيلم “جيمس بوند” الشريرة إذا كانت مرتبطة بالإرهاب، حيث أراد تأكيدا من مخرج الفيلم بأن الدور الذى سيلعبه لن يكون لشخصية أصولية دينيا أو إرهابيا ناطقا باللغة العربية.

الجريدة العالمية قالت إن معظم الممثلين كانوا لينتهزون الفرصة للانضمام إلى سلسلة الأفلام الشهيرة، للعب أى دور فيها، ولكن ليس رامى مالك الحاصل على جائزة أوسكار لدوره فى فيلم ” “بوهيميان رابسودي” أو “الملحمة البوهيمية”، حيث أنه يعتز ويفتخر كثيرا بتراثه وثقافته المصرية، حيث أكد أنها “نسيج هويتي”.