غادة عادل تلتقي رامز جلال فى فيلم كوميدى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة والنجمة المصرية غادة عادل لفيلم كوميدى جديد، مع النحم رامز جلال، والعمل من تأليف لؤى السيد، ولم يستقر صناع الفيلم على الاسم النهائى له حتى الآن، ولم ينته مؤلف العمل من كتابة الفيلم بشكل نهائى، ويتم الكشف عن مخرج العمل خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان قد تم الاتفاق بشكل مبدئى مع الفنان بيومى فؤاد وحمدى المرغنى، للمشاركة فى بطولة الفيلم، وباقي الأبطال يتم اختيارهم خلال أسبوع بحد أقصى، لينطلق بعدها تصوير العمل خلال الشهر الجارى لعرضه بأحد مواسم الأعياد المقبلة.

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ويجمع هذا الفيلم الكوميدى الفنان رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب بعد عرض فيلم “عيال حبيبة” للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاماً وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الكبير حسن حسنى.

وتلتقى غادة عادل بالنجم إياد نصار فى مسلسل يعرض فى السباق الرمضانى المقبل 2020 من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجى، كما تواصل تصوير مشاهدها فى فيلم “الخطة العامية” مع نجم مسرح مصر على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته، ومحمد ثروت وبيومى فؤاد ،وأخرون، إخراج معتز التونى، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

وومن ناحية أخرى، كانت آخر أفلام رامز جلال “سبع البرمبة” تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.