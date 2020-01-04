أوس أوس وزوجته يلتقيان محمد صلاح.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أوس أوس جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

أوس أوس ظهر في الصورة برفقة زوجته، وكان معهما اللاعب المصري محمد صلاح، وكتب أوس أوس معلقا على الصورة: «مع الملك المصري مو صلاح».

الفنان استقبل عدد كبير من تعليقات جمهوره الذي أحب الصورة وحسده على لقاء صلاح، كما علق الفنان حمد الميرغني وقال إن محمد صلاح أصبح مشهورا بمقابلة أوس أوس.

كما نشر أوس أوس عدد من الصور الأخرى له برفقة زوجته، حيث سافرا للخارج لقضاء أجازة رأس السنة في ليفربول.

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أوس أوس ودع جمهوره بعد عرض الموسم الأخير من «مسرح مصر»، وهو العمل الذي كان بوابته هو وكل نجوم مسرح مصر للوصول للشهرة.

ووجه الفنان الشكر لكل من عمل على خروج العروض بهذا الشكل المشرف، كما شكر الفنان أشرف عبدالباقي لمساعدتهم في الوصول للجمهور.

كما تعاقد كل من الفنان حمدي الميرغني، والفنان «أوس أوس» ، أبطال مسرح مصر، على عمل درامي جديد يحمل عنوان «روحين في زكيبة» من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وكان آخر ظهور “أوس أوس” في فيلم «سبع البرمبة» في مشهد ضيف شرف، بينما الفنان حمدي الميرغني فقد شارك في بطولة فيلم «حملة فرعون» ومسلسل «سوبر ميرو» مع الفنانة إيمي سمير غانم.