أيمن بهجت قمر يرد على اتهامه بسرقة فيلم «أسف على الإزعاج»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، على متابعته اتهمته بسرقة فكرة فيلم “أسف على الإزعاج”، الذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي، من الفيلم الأجنبي A Beautiful Mind.

أيمن بهجت قمر، قال في رده عليها: “أسلوبك انتي اللي غبي وكله قلة ذوق وأنا حلفت بحياة أولادي إني ما شفتش بيوتيفول مايند ولا الفكرة جات لي منه و؟؟؟؟ ف أي حاجة قصاد حلفاني”.

وأضاف: “ده تشابه في المرض وأعراضه واحدة وأنا رديت مش عشانك لإن أسلوبك فج أنا برد عشان أي حد كلامك ممكن يضلله وياريت لما تحبي تنتقدي تنتقدي برقي”.

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فيلم “أسف على الإزعاج”، من إنتاج عام 2008 بطولة أحمد حلمي، ويشاركه في الفيلم كلا من منة شلبي، ودلال عبدالعزيز، ومحمود حميدة.

الفيلم يعد أول فيلم مصري يناقش مرض الفصام ومن منظور المريض أيضًا، وقال الناقد الفني طارق الشناوي عنه إنها المرة الأولى في تاريخ الدراما التي يغامر فيها ممثل بحجم أحمد حلمي، بفكرة جريئة وغير تقليدية، وبفيلم تراجيدي يتحدث عن مأساة في وقت يراهن الجميع فيه على الكوميديا وشباك التذاكر.

يروي الفيلم قصة حسن صلاح الدين، مهندس الطيران الناجح، الذي يحاول أن يتعرف على فريدة “منة شلبي” وينصحه والده “محمود حميدة” حتى جاءت المفاجأة الحاسمة، عندما يقرر المؤلف أيمن بهجت قمر أن يقدم صدمة العمر، لطمة قوية هي تلك التي تلقاها المشاهدين في الربع الأخير من الفيلم، وهي أنه طوال الفيلم يتحدث مع والدته المتوفاة أيضًا.