ضبط 7 أشخاص في واقعة تحرش بالمنصورة بعد الفيديو الصادم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكنت الشرطة المصرية من ضبط 7 أشخاص، متهمين بالتحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بمدينة المنصورة، وذلك بعد تداول فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة.

وزارة الداخلية أفادت في بيان لها، أنه أمكن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها طالبة تبلغ من العمر 20 عاما، مقيمة بمدينة المنصورة أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لها بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة في محاولة لمنعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة.

البيان اضاف، توصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين وعدد سبعة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تناقلوا مقطع فيديو وصف بـ”الصادم” يظهر فيه عشرات الشباب في ليلة رأس السنة وهم يتحرشون بشكل جماعي ووحشي بفتاة مع صديقتها.

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الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع على موقع “تويتر”، يظهر محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة، فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط صراخها وبكائها.

اللقطات الأخيرة من الفيديو، أوضحت تمكن بعض الشبان من إنقاذ الفتاة التي بدت في حالة انهيار عصبي، قبل وضعها في إحدى السيارات للابتعاد عن المكان.

ووفقا لشاهد عيان، فإن الموقف كان معقدا ومرعبا، وإن الخوف قد تملك من صاحب محل الهواتف، فوجئ بفتاتين ترتديان “ملابس ضيقة”، يطاردهما عدد من الشباب.. وإن صاحب المحل رفض إيواء الفتاتين خوفا على بضاعة محله.

وأضاف أنه حاول وبعض أبناء المنطقة الدفاع عن الفتاتين، إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب كثرة العدد، مؤكدًا أن شابين أنقذوا إحداهن وأدخلوها سيارة، في الوقت الذي جرى تمزيق ملابس الأخرى، والتحرش بها.

المجلس القومي للمرأة بمصر، عبر عن استنكاره الشديد للحادثة، وطالب في بيان بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة، معتبرا ما وقع حادثة مؤسفة وخطيرة، وبحاجة إلى وقفة حقيقية من المجتمع بأكمله حتى لا تتكرر.