خالد الصاوي يستعد لتصوير «القاهرة كابول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم المصري خالد الصاوي، لتصوير مسلسلة الجديد، الذي يحمل اسم “القاهرة كابول”مع شركة “سينرجى فيلمز، والتي بدأت الاستعدادات والتحضيرات للعمل.

ويشارك في بطولة المسلسل النجم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، حيث يقوم المخرج حسام على بمعاينة أماكن التصوير استعداداً للبدء فى تصويره حسب الخطة التى وضعتها شركة سينرجى يوم 2 فبراير المقبل.

ويناقش مسلسل “القاهرة كابول”، ظاهرة الإرهاب، وذلك فى إطار بوليسي تشويقي، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، دون التنويه لموقف معين فهو يناقش ظاهرة الإرهاب بشكل عام.

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ويعقد أبطال المسلسل جلسات عمل بشكل مستمر مع المخرج حسام على والمؤلف عبد الرحيم كمال للاستقرارعلى باقي مجموعة العمل التي تشارك في المسلسل، حيث تم تعاقد مع الأبطال في المسلسل مع شركة سينرجى ولكن يتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

وكانت آخر أعمال النجم خالد الصاوى الرمضانية مسلسل “هى ودافنشى” ، للمخرج عبد العزيز حشاد وتأليف محمد الحناوى، وشاركته البطولة النجمة ليلى علوى، كما يعرض له فيلم “الفلوس” مع النجم تامر حسنى وزينة للمخرج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

بينما آخر أعمال طارق لطفى الرمضانية كان مسلسل “شهادة ميلاد” عام 2016 وبعدها قدم مسلسل “بين عالمين” في الموسم الشتوي وغاب من بعدها عن الدراما التليفزيونية.

وكانت آخر أعمال فتحى عبد الوهاب الرمضانية مسلسل “لمس أكتاف” مع النجم ياسر جلال وشارك فى بطولته كل من الفنانة حنان مطاوع وأخرون والعمل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وينتطر عرض فيلم “لص بغداد” للنجم محمد إمام وياسمين رئيس وأمينة خليل المقرر طرحه فى السينمات 15 يناير الجارى.