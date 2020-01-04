هاندا أرتشيل تبتعد عن الشاشة التركية وتتوجه إلى إيران!

متابعة بتجــــــــــرد: بعد توقف أعمالها الدرامية مرتين على التوالي، قرّرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الإبتعاد عن الشاشة لفترة بعيدة كي لا تختبر تجربة فاشلة مرة أخرى.
وهاندا ستركّز في هذا الوقت على مشروع كرتوني مع حبيبها الفنان التركي مراد داليكيليتش بعنوان “Dollyphant” الذي يتم التجهيز له في الأيام المقبلة.
وسيكون المشروع الوحيد القادم في التمثيل لهاندا هو الفيلم “ثمالة العشق” الذي يروي سيرة جلال الدين الرومي وتؤدي هاندا دور ابنته إلى جانب الممثل إبراهيم تشيلكول حيث سيتم تصويره في إيران.
يُذكر أنّ هاندا شاركت في السنة الماضية بمسلسلي “الحلقة” و “عزيزة” واللذان توقفا بسبب نسبة المشاهدة المنخفضة جداً ما وضعها في أزمة.
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