ما هي حقيقة حذف أغاني محمد الشرنوبي من فيلم “بنات ثانوي”؟

متابعة بتجــــــــــرد: على إثر الأزمة المندلعة بين الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته ومديرة أعماله السابقة سارة الطباخ والتي تسببت في إصدار نقابة المهن الموسيقية قراراً بإيقاف الشرنوبي لحين تسوية المنازعات مع الطباخ، تداول العديد من المواقع شائعات تفيد بموافقة الرقابة على المصنفات الفنية على عرض فيلم “بنات ثانوي” من دون أغاني للشرنوبي.

ولكن مصادر في الرقابة على المصنفات الفنية نفت كل ما تردد، مؤكدة أن الفيلم سيتم عرضه في موعده المحدد، وسيكون هناك أغنية في الفيلم بصوت محمد الشرنوبي، ولن يتم حذف أي أغانٍ خاصة به كما تداول البعض. يُذكر ان “بنات ثانوي” بطولة محمد الشرنوبي، وجميلة عوض، وهنادي مهنا، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، ومحمد مهران، وتامر هاشم. وتدور أحداث الفيلم حول حكايات فتيات في سن المراهقة بالمرحلة الثانوية، وما يمررن به من أزمات ومشكلات نفسية وعاطفية في هذا السن.

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