تجدد التعاون بين لايف ستايلز ستوديوز وكنزة مرسلي.. اليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: إنتهت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي من تصوير أول أعمالها الغنائية للعام الجديد 2020 من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

ويتجدد التعاون بين كنزة مرسلي ولايف ستايلز ستوديوز بعد النجاحات التي جمعتهما سابقاً، اذ يُعتبر التعاون الجديد الرابع بعد أغنيات “ملكة سبأ، قتال، بيت الحب”.

في تفاصيل التعاون، تحمل الأغنية الجديدة اللهجة الجزائرية، ومن كلمات وألحان ربيع كاسطور وتوزيع ياسين موزارت، وتختلف عن أغنياتها الجزائرية السابقة من حيث النمط الموسيقي الذي تحمله.

على صعيد الصورة، تم تصوير الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج عادل سرحان في تعاون جديد يجمعهما، ومن المُقرر صدور الكليب خلال الأسابيع القليلة القادمة عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز.