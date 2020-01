من هم مقدمي حفل جوائز الـ”غولدن غلوب”؟

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت القائمة الكاملة للمشاهير، الذين سيشاركون في تقديم جوائز الغولدن غلوب 2020، خلال الحفل السنوي.

وهو الحفل الذي يقيمه أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، في نسخته السابعة، صباح الاثنين 6 يناير الجاري.

المقدم الرئيسي للحفل هو الممثل الكوميدي ريكي غيرفيه، الذي يتولى هذه المهمة للمرة الخامسة في تاريخه. وقد أعلن أنها ستكون الأخيرة، وينضم إليه بين الفقرات، عددٌ من النجوم، على رأسهم براد بيت وليوناردو ديكابريو وجنيفر لوبيز.

من بين المشاهير الذين سيقدمون الحفل، النجمة جينيفر أنيستون، كرستيان بيل، كايت بلانشيت، أنطونيو بانديراس، كريس إيفانز، داكوتا فانينغ، كيت هارينغتون، سلمى حايك، سكارليت جوهانسون، نيك جوناس، هيلين ميرين، جايسون موموا، مارغوت روبي، تشارليز ثيرون، ناعومي واتس، وريس ويذرسبون.

تضم القائمة أيضاً الممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك، المغني العالمي إلتون جون، بول رود، راتشيل وايز، أوكتافيا سبنسر، ودانيال كريغ، بحسب مجلة فاريتي الأميركية.

وترشح كل من ليوناردو دي كابريو، وبراد بيت، عن دورهما في فيلم “حدث في هوليوود- Once Upon a Time in Hollywood”، للمخرج الأميركي كوينتن تارانتينو.

وسيتنافس دي كابريو، الحاصل على ثلاث جوائز غولدن غلوب سابقاً، ضمن قائمة أفضل ممثلٍ، في فئة الأفلام الكوميدية/الموسيقية. بينما يتنافس بيت كأفضل ممثل مساعد في فيلم سينمائي.

أما الفنانة جنيفر لوبيز، فمن الممكن أن تحصل أيضاً على جائزة غولدن غلوب، للمرة الأولى في مشوارها الفني. بعد أن ترشحت ضمن قائمة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي/موسيقي، عن دورها في فيلم “المحتالات- Hustlers”.

تعد جوائز الغولدن غلوب، مؤشراً سنوياً إلى المسار الذي ستتبعه أكاديمية فنون وعلوم الصور في قوائم الترشيحات واختيار الفائزين بجوائز الأوسكار السنوية. لكنها، على عكس الأوسكار، التي تختص بصنّاع الأفلام. إذ تمنح جوائزها إلى أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية أيضاً.

تبث قناة NBC الأميركية حفل توزيع الجوائز، الذي يستمر مدة ثلاث ساعات. وسيكون الحفل متاحاً أيضاً للبث المباشر من خلال موقع الغولدن غلوب الرسمي.

شمل قوائم الترشيحات 25 فئةٍ، بين أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية، التي قدمت خلال عام 2019.