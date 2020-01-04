كيف دافعت كندة علوش عن صاحب أغنية “سالمونيلا” رغم اتهامه بدعم المتحرشين؟

متابعة بتجــــــــــرد: على الرغم من الهجوم الذي شهدته أغنية “سالمونيلا” التي أطلقها المطرب تميم يونس مع بداية العام الجديد وأثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الموضوع الذي يناقشه الكليب عن التحرش إلا أن الفنانة كندة علوش صدمت جمهورها بإشادتها بالكليب.

وقالت علوش معلقة على الأغنية: “أغنية تميم يونس سالمونيلا.. حلوة كمزيكا وكلام.. وفيديو كليب ذكي.. وأداء تميم راائع.. من الشطارة إنك تعرف توصل فكرة عميقة ومهمة من غير فجاجة ومباشرة.. وبذكاء وصياعة وخفة دم برافووو”.

تعليق كندة على الكليب وجد انتقاداً كبيراً من جمهورها، حيث اختلف أكثر من متابع لها مع حديثها عن تميم يونس، ورأوا أنه يدعم المتحرشين بهذه الطريقة في الأغنية، لكنها ردت بقولها: “هو بينتقد المتحرشين مش متحرش”، وردت على متابع آخر قائلة: “هو بينتقد الذكورية والنماذج اللي بتعمل كده بس بصياعة”.

يذكر أن فكرة الأغنية قائمة على السخرية من الشباب الذين يحاولون التقرب من الفتاة، وما إن ترفضهم، حتى يقوموا بالتحرش بها معنوياً وسلوكياً، وهو الهدف الأساسي من الكليب.

ورد تميم يونس، على انتقادات الأغنية التي ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فايسبوك قائلاً: “أنا طبعا الفيديو ده ما كنتش عاوز أعمله بس اضطريت أعمله.. معظم الناس شايفة إن الأغنية حلوة الحمد الله ده حاجة عجباني جدا.. وأكيد في ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كده.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللي شايف إن الأغنية ضد المرأة”.